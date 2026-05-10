Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi; 3 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil sulama kanalına devrildi. İki kadın ve onlara yardım eden Suriye uyruklu bir genç kurtarıldı, hastaneye kaldırıldılar.

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına devrildi. Araçtan çıkarak su içinde çırpınan 2 kadın ve onları kurtarmak için suya atlayıp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu bir genç, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BHC 324 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.'yı gören Suriye uyruklu bir genç, kanala atladı. Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden genç, bu kez suda sürüklenmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bir kişi suya atlayarak yardım ederken, diğerleri halat yardımıyla Suriyeli genci sudan çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan iki kadın ile Suriye uyruklu genç, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
