Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Akan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Akan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 18 yaşındaki Ömer Demir için dalgıç polisler ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kırsal Anaz Mahallesi'nde sulama kanalına giren Ömer Demir (18) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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