Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da son tüketim tarihi geçmiş 649 kutu lokum ele geçirildi

Şanlıurfa'da son tüketim tarihi geçmiş 649 kutu lokum ele geçirildi

Güncel Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapılan kontrollerde, son kullanım tarihi geçmiş ve üzeri etiketle kapatılarak değiştirilmiş 649 kutu lokum ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapılan kontrollerde, son kullanım tarihi geçmiş ve üzeri etiketle kapatılarak değiştirilmiş 649 kutu lokum ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin alış ve satış faturaları ile irsaliyelerini kontrol eden zabıta ekipleri, bazı iş yerlerinde son tüketim tarihleri geçmiş lokum kutularına yeni tarihli etiket yapıştırıldığını fark etti.

Lokumların bulunduğu depoyu belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri baskında son kullanma tarihi geçmiş 649 kutu lokuma el koydu.

Sahte etiket ile lokumların üzerini kapatarak yeni tarih yazan depo işletmecisine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title