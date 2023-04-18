Şanlıurfa'da son tüketim tarihi geçmiş 649 kutu lokum ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapılan kontrollerde, son kullanım tarihi geçmiş ve üzeri etiketle kapatılarak değiştirilmiş 649 kutu lokum ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapılan kontrollerde, son kullanım tarihi geçmiş ve üzeri etiketle kapatılarak değiştirilmiş 649 kutu lokum ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin alış ve satış faturaları ile irsaliyelerini kontrol eden zabıta ekipleri, bazı iş yerlerinde son tüketim tarihleri geçmiş lokum kutularına yeni tarihli etiket yapıştırıldığını fark etti.

Lokumların bulunduğu depoyu belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri baskında son kullanma tarihi geçmiş 649 kutu lokuma el koydu.

Sahte etiket ile lokumların üzerini kapatarak yeni tarih yazan depo işletmecisine cezai işlem uygulandı.