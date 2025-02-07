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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Kamera Kayıtlarına Yansıdı

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Kamera Kayıtlarına Yansıdı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerine ve eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri ve evde hasar meydana geldi. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yeri ile eve silahlı saldırı düzenlendi, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Y.G'ye ait iş yeri ile eve, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olayda yaralanan olmazken, iş yeri ve evde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen otomobildeki şüphelinin silahla ateş açması ve aracın bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel
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