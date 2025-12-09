Haberler

Şanlıurfa'da 2 İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da iki ayrı iş yerine düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili motosikletli 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da, aynı gün 2 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyip 2 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü Akpıyar Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır yolundaki mobilya mağazasının sahibi Mustafa K., iş yerinin önünde beklediği sırada yanına yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla peş peşe açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, yolun karşısında bekleyen motosiklete binerek kaçtı.

Olayın ardından yaklaşık 20 dakika sonra bu kez Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki bir markette silahlı saldırı meydana geldi. Market çalışanı Sedat A., iş yerini açtıktan kısa süre sonra yüzleri maskeli motosikletli 2 kişinin ateş açması sonucu ayağından yaralandı.

İki saldırının ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarını detaylıca inceledi. İncelemede, olayların farklı motosikletli kişiler tarafından fakat organize biçimde gerçekleştirildiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.K., Y.T., M.K. ve B.K., operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
