Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı, Şüpheli İntihar Etti

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı, Şüpheli İntihar Etti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti. Olay sırasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli intihar etti.

Kırsal Başaran Mahallesi'nde bir evin önüne gelen Ö.K. henüz öğrenilemeyen bir sebeple Y.T. (17), Ş.T. (47), M.E.T. (17) ve G.T'ye (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.

Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Y.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Ö.K, Viranşehir ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde 27 TJ 955 plakalı otomobilde silahla intihar etti.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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