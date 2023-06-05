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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 19 yaşındaki genç öldü

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 19 yaşındaki genç öldü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hilali Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ertürk (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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