Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
