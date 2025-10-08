Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.