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Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 5 Araç ve İş Yeri Zarar Gördü

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 araç ve bir iş yeri mermi isabeti nedeniyle zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı, polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki silahlı kavgada 5 araca ve iş yerine mermi isabet etti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya katılanlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan olmazken, bölgede park halindeki 5 araç ve bir iş yeri mermiler nedeniyle zarar gördü.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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