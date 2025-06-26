Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, iki kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.
İKİ KARDEŞ SİLAHLA VURULDU
Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Iraklı Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Yusuf ve Muhammed Rawe, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. M.K. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel