Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bacağına isabet eden mermiyle 17 yaşındaki Muhammed Emin Kasap yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Güzelşehir Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Muhammed Emin Kasap (17), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kasap, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
