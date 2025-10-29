Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bacağına isabet eden mermiyle 17 yaşındaki Muhammed Emin Kasap yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Güzelşehir Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Muhammed Emin Kasap (17), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kasap, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.