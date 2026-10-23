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Şanlıurfa'da silah operasyonunda 51 silah ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde ruhsatsız silahlara yönelik operasyonda 82 ikamet, 2 araç ve 4 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 51 silah ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 51 silah ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Ekiplerce 82 ikamet, 2 araç ve 4 iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 22 tabanca, 10 av tüfeği, 8 pompalı tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 90 kartuş, 709 fişek ve 39 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.??

Kaynak: AA
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