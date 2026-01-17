Şanlıurfa'da silahın ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı
Haliliye ilçesinde ruhsatsız tabancayı temizleyen A.Ç'nin silahın kazara ateş alması sonucu kardeşi D.Ç. bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, A.Ç. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırsal Payamlı Mahallesi'nde ruhsatsız tabancayı temizleyen A.Ç'nin (27) silahın ateş alması sonucu kardeşi D.Ç. (19) bacağından yaralandı.
Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan D.Ç. tedavi altına alınırken, A.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel