Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla Eyyübiye ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, 3 tabanca, aslan kafası motifli ahşap Osmanlı silahı, 2 silah üst kapağı, 2 şarjör, 8 desenli bıçak, kılıç, tabanca parçaları, silah tamir ve yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ile 32 mermi ele geçirdi.???????

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.