Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada piyade tüfeği, 2 şarjör ve 267 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Bozova ilçesinde çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreste yapılan aramada, piyade tüfeği, 2 şarjör ile 267 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
