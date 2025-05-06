Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 16 Gözaltı ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 16 Gözaltı ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çamaşır makinesi içinde ve yöresel kıyafetler içinde gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çamaşır makinesinin içinde, toprak ve bazalt taşların altında, yöresel kıyafet içerisine gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi. 16 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda Viranşehir ilçesi kırsalındaki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; çamaşır makinesi içinde, toprak ve bazalt taşların altında, yöresel kıyafet içerisine gizlenmiş halde silah ve mühimmat buldu. Operasyon kapsamında toplam 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 35 farklı silaha ait şarjör ve 2 bin 590 çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Silah ile mühimmata el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.