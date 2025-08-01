Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında tırda hasar meydana gelirken, kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 47 ADN 098 plakalı tırın motor kısmında, araç Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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