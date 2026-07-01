Şanlıurfa'da baraj gölüne giren Murat boğuldu

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne giren Murat Yavuz (14), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kavalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyen Murat Yavuz, Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Yavuz, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü aramalar sonunda Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.Sudan çıkarılan Murat Yavuz'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı