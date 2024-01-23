Şanlıurfa'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 482 Gram Sentetik Uyuşturucu ve 777 Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Ekinyazı Mahallesi'nde bir adreste yapılan aramalarda 482 gram sentetik uyuşturucu ve 777 hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ili mücadele çalışmaları kapsamında Ekinyazı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda, 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi.
Olayla ilgili B.T. şüpheli gözaltına alındı.