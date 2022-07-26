Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aligöl Mahallesi'nde bir telefon bayisine gelen B.Ö. işletme sahipleriyle görüşürken, içeriye giren 2 kişinin satırlı ve sopalı saldırısına uğradı.

Yaşanan boğuşmanın ardından B.Ö. ile tarla meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan B.Ö'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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