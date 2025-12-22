Şantiye alanında 1 konteyner ile 4 araç yandı

ŞANLIURFA'da şantiye alanında çıkan yangında, işçilerin kullandığı konteyner ile park halindeki 4 araç yandı.

Osmanbey Mahallesi'nde, toplu konut şantiye alanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, işçilerin kullandığı konteyner ile park halindeki 4 araca sıçradı. İşçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürdü. 1 konteyner ile 4 araç tamamen yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.