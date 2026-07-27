Haberler

Hemşireye yumruklu saldırı: Hasta yakını gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, enjeksiyon odasına girmek isteyen hasta yakını M.Y., mahremiyeti gerekçesiyle kendisini uyaran hemşire S.O'ya yumruk attı. Hafif yaralanan hemşire şikayetçi oldu, saldırgan güvenlikçe gözaltına alındı. Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadı.

Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta yakını, hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Acil Servis biriminde hasta yakını olan M.Y, iddiaya göre mahremiyet alanı olan enjeksiyon odasına girmesine karşı çıkan hemşire S.O'ya yumruk attı.

Sağlık çalışanı, kafasına aldığı darbeyle hafif yaralandı.

Darp raporu alan S.O, M.Y'den şikayetçi oldu.

M.Y. ise hastanedeki güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırı kınandı.

Saldırıya ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanımıza, hasta mahremiyetini korumaya yönelik görevini yerine getirdiği sırada hasta yakını tarafından gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez. Sağlıkta şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmış olup sürecin yakından takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin son bulduğu güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri

Putin'den dünyayı alarma geçiren karar! Rus ordusuna emri verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avlanırken makatından vücuduna yılan balığı girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı

Gittiği hastanede ortaya çıktı: Makatından vücuduna yılan balığı girdi
7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor

Ümmü nine yıllardır iki şeye hasret! Utancından misafir kabul etmiyor
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti

CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat