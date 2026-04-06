Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı. Bazı bölgelerde kısa süreli dolu etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşların dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştığı görüldü.