Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazıları araçlarını korumak için önlem aldı. Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı ise bölgedeki güzel manzarayı oluşturdu.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş