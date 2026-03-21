Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşların, dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştığı görüldü.

Kentte yağmurun ardından oluşan gökkuşağı ise güzel görüntü oluşturdu.