Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle tekstil fabrikasını su bastı; işçiler tahliye edildi / Haber eklendi

ŞANLIURFA'da sağanak nedeniyle Birecik ilçesindeki bir tekstil fabrikası sular altında kaldı, vardiyada çalışan işçiler tahliye edildi.

Kentte öğle saatlerinden sonra sağanak ve dolu etkili oldu. Şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarını ve kendilerini korumak için yoğun çaba sarf etti. Birecik ilçesinde ise sağanak sonrası bir tekstil fabrikasını su bastı. Fabrikada bulunan işçiler, biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalışma yürüttü. Su baskını sırasında zor anlar yaşayan işçiler, güvenli şekilde tahliye edildi. Belediye ekipleri, ilçe genelinde cadde, sokak ve yollarda oluşan su birikintilerine müdahale ederken, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı