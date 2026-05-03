Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: 1 ölü, 40 yaralı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaralı sayısı 40'a yükseldi.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaralı sayısı 40'a yükseldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Birecik'te meydana gelen ani ve şiddetli yağış ile fırtınanın çok sayıda ağacın devrilmesine, binaların çatıları başta olmak üzere ciddi hasarlara ve yer yer su baskınlarına neden olduğu belirtildi. Yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralılardan 7'sinin kent merkezindeki hastanelere sevk edildiği, 22 kişinin ise Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Viranşehir'de de benzer şekilde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 11 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın ilk anından itibaren ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimleri ve ilgili kurumların koordineli şekilde müdahale ettiği ve sahadaki çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

BİRECİK VE VİRANŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yaşanan olumsuz hava yüzünden hayatını kaybeden Nur Çakmak'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Ölen Çakmak'ın öğretmen adayı olduğu sınavlara hazırlandığı öğrenildi. Şanlıurfa Valiliğinden de hayatını kaybeden Çakmak için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
