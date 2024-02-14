Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'yı etkisi altına alan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucunda Şanlıurfa'da da alarm verildi. Kentte bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

"GÖRÜLECEK AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.

ANTALYA'YI SEL VURMUŞTU

Antalya'yı etkisi altına alan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucunda aracında mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kentin Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime 13 Şubat Salı günü ara verilmiş, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde ise eğitime verilen ara 14 Şubat Çarşamba günü için de uzatılmıştı.