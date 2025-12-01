Şanlıurfa'da Pompalı Tüfekli Kavga: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada genç arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gurup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine pompalı tüfek, kemer, sopa ve bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında O.Y. (30) sırtından bıçakla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. O.Y., arkadaşları tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne diğer yaralılarda yine arkadaşlarının yardımıyla bir başka hastaneye götürüldü.

Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler gelmeden önce kavgaya karışan tarafların olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaşanan gerginlik nedeniyle bazı esnafın işyerlerini erken kapattığı belirtildi.

Kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -