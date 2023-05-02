Şanlıurfa'da küçük çocukları bıçaklayıp gasp eden saldırganlar kaçtı! O anlar kamerada
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Şanlıurfa'da 3 şüpheli, parkta oturan iki çocuğu dövüp bacaklarından bıçakladı. Çocukların cep telefonlarını gasbeden şüpheliler olayın ardından kayıplara karışırken, o anlar kameraya yansıdı.
Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin parkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, parkta oturan 2 çocuğun yanına gelip cep telefonlarını istedi. Telefonlarını vermeyen çocuklarla şüpheliler arasında tartışma çıktı.
CEP TELEFONLARINI GFASBEDİP KAÇTILAR
Şüpheliler, çocukların elindeki cep telefonlarını zorla almaya çalıştı. Şüpheliler, kendilerine karşı koyan çocukları dövüp bacaklarından bıçaklayıp cep telefonlarını gasbederek kaçtı.
CEP TELEFONU KAMERASI KAYDETTİ
Yaşananlar, olay yerindeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.