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Şanlıurfa'da küçük çocukları bıçaklayıp gasp eden saldırganlar kaçtı! O anlar kamerada

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da 3 şüpheli, parkta oturan iki çocuğu dövüp bacaklarından bıçakladı. Çocukların cep telefonlarını gasbeden şüpheliler olayın ardından kayıplara karışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin parkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, parkta oturan 2 çocuğun yanına gelip cep telefonlarını istedi. Telefonlarını vermeyen çocuklarla şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Parkta çocukları dövüp, bıçaklayıp cep telefonlarını gasp ettiler

CEP TELEFONLARINI GFASBEDİP KAÇTILAR

Şüpheliler, çocukların elindeki cep telefonlarını zorla almaya çalıştı. Şüpheliler, kendilerine karşı koyan çocukları dövüp bacaklarından bıçaklayıp cep telefonlarını gasbederek kaçtı.

Parkta çocukları dövüp, bıçaklayıp cep telefonlarını gasp ettiler

CEP TELEFONU KAMERASI KAYDETTİ

Yaşananlar, olay yerindeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Atatürk Bulvarı Güncel Haberler

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