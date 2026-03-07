Haberler

Şanlıurfa'da otomotiv deposunda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otomotiv deposunda çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'da bulunan Evren Sanayi Sitesi'ndeki otomotiv ürünleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Şanlıurfa'da sanayi sitesindeki otomotiv deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evren Sanayi Sitesi 11'inci caddede bulunan otomotiv ürünlerinin yer aldığı bir depoda sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
