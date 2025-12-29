Otomobil sulama kanalına düştü; baba ve 3 çocuğu aranıyor /Haber eklendi

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan baba ve 3 çocuğun kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil sulama kanalına düştü. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Araçta bulunan baba ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.