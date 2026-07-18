Haberler

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Birecik kara yolu Halfeti yol ayrımında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 BJZ 451 plakalı otomobil ile 61 VS 428 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salih Darıcı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Fethiye'deki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem