Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ziya A. idaresindeki 34 KF 0928 plakalı otomobil, Birecik-Halfeti kara yolunun kırsal Uğurcuk Mahallesi mevkisinde, Yaşar P. yönetimindeki 34 FBG 754 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Yaşar P. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ziya A. ve Neval P, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.