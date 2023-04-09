Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İsmet Can idaresindeki 63 ABL 398 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 30. kilometresinde Fethi Altın'ın kullandığı 16 JD 744 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Güncel