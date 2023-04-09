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Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İsmet Can idaresindeki 63 ABL 398 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 30. kilometresinde Fethi Altın'ın kullandığı 16 JD 744 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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