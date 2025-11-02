Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.A. (19) idaresindeki 55 EZ 355 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel