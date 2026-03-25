Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mehmet S. idaresindeki 26 PT 499 plakalı otomobil, Karakoyunlu Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar