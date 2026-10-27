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Şanlıurfa'da otobüste 16 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 parça halinde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 parça halinde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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