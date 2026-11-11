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Şanlıurfa'da otobüs ve 2 otomobilde 17 kilo skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da otobüs ve 2 otomobilde 17 kilo skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir yolcu otobüsünün bagajı ile 2 otomobilde toplam 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında ve 2 otomobilde 17 kilo skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamalarda şüpheli görülen bir yolcu otobüsü ile 2 otomobili durdurdu. Araçlarda eğitimli köpek ve ekipler tarafından yapılan aramalarda, otobüsün bagajındaki karton kutularda uyuşturucu madde bulundu. İki otomobilde yapılan detaylı aramalarda ise uyuşturucunun bir aracın arka sol kaportasına, diğerinin ise stepne lastiğinin içerisine gizlendiği tespit edildi.

Operasyonda 21 parça halinde toplam 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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