ŞANLIURFA'DA OKULU BASIP, TÜFEKLE 3 KİŞİYİ YARALAYAN LİSE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da sigara içtiği için kendisini uyaran müdür yardımcısı ile tartışması sonucu 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayarak, gözaltına alınan lise öğrencisi İsa D. tutuklandı.