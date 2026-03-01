Haberler

Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen 1357 veliye idari para cezası uygulandı

Güncelleme:
Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa'da okula gönderilmeyen çocuklar için 1357 veliye idari para cezası verildiğini açıkladı. Eğitime devam etmekte zorlanan 25 bin 294 öğrenci okula kazandırıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve uyarıları dikkate almayan 1357 veliye idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da temel eğitimde okula hiç gitmeyen, sürekli devamsız durumdaki çocukların okula devamını sağlamaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Yürüttükleri kapsamlı takip ve okula kazandırma çalışmaları sonucunda son dönemde yaklaşık 1826 öğrencinin daha okullarına kavuşmasını sağladıklarını belirten Şıldak, "Böylece ilkokul ve ortaokullarda yaklaşık 19 bin olan sürekli devamsız öğrenci sayısı 16 bin 749'a düştü. Eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde okula devamını sağladığımız öğrenci sayısı 25 bin 294'e ulaştı. Çocuğunu okula göndermeyen, bu konudaki uyarıları dikkate almayan 1357 velimize de idari para cezası uyguladık. Ailelerimizin duyarlı davranarak en değerli varlıkları olan çocuklarını geleceğe hazırlamak için onları şimdi okullarıyla buluşturacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin Şanlıurfa'nın eğitim sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

