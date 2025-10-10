Şanlıurfa'da Nostaljik Tramvay Projesi Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Divanyolu Yayalaştırma ve Nostaljik Tramvay Projesi" kapsamında alınan iki nostaljik tramvay, törenle hizmete girdi.

Haşimiye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın kalbindeki en işlek caddesini yeni kimlikle buluşturduklarını, bununla hem tarihi dokuyu koruyacaklarını hem de bölge esnafı ve ziyaretçiler için yeni cazibe alanı oluşturduklarını söyledi.

Elektrikli ve klimalı nostaljik tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini dile getiren Gülpınar, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir elektrik enerjisiyle çalışan, sessiz ve sıfır emisyonlu yapısıyla bu tramvaylarımız, Şanlıurfa'da çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım modelinin en güzel örneklerinden biridir. Projeyle geçmişin izlerini koruyarak bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, geleceğe miras kalacak bir şehir düzeni inşa ediyoruz. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki tramvaylardan ilhamla tasarlanan, çevreci ve sessiz tramvaylarımız, Divanyolu'na yeni bir canlılık kazandıracak. Projemizin bir diğer yönü de turizme kazandıracağı dinamiktir. Divanyolu ve Sarayönü caddeleri, artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüdüğü, nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek."

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, nostaljik tramvayların kente kültürel ve turistik değer katacağını belirterek, projenin bölgedeki esnafın işlerinin bereketlenmesi ve kazançlarının artması için güzel bir fırsat olması temennisinde bulundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da nostaljik tramvayların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından nostaljik tramvaylar hizmete girdi.