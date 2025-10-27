Şanlıurfa'da Nöbetçi Polise Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'da bir polis memurunu bıçakla yaralayan A.S. (29) tutuklandı. Olay, Eyyübiye Polis Merkezi önünde gerçekleşti. Saldırganın madde bağımlısı olduğu belirtiliyor.
Olay, önceki gün Balıklıgöl Caddesi'ndeki Eyyübiye Polis Merkezi önünde meydana geldi. Polis kayıtlarında suç kaydı olduğu belirtilen A.S., evrak alacağını söyleyerek polis merkezine girmek istedi. Nöbetçi polis memurunun beklemesini istemesi üzerine A.S., yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. A.S., polis memurunu kolundan yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru, ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.S. ise polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan A.S., ifadesinde pişman olduğunu söyledi.
Madde bağımlığı olduğu ifade edilen A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.