Haberler

Şanlıurfa'da Nöbetçi Polise Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir polis memurunu bıçakla yaralayan A.S. (29) tutuklandı. Olay, Eyyübiye Polis Merkezi önünde gerçekleşti. Saldırganın madde bağımlısı olduğu belirtiliyor.

1) ŞANLIURFA'DA NÖBETÇİ POLİSİ BIÇAKLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'da polis merkezinin önünde nöbet tutan polis memurunu kolundan bıçaklayan A.S. (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın madde bağımlısı olduğu bildirildi.

Olay, önceki gün Balıklıgöl Caddesi'ndeki Eyyübiye Polis Merkezi önünde meydana geldi. Polis kayıtlarında suç kaydı olduğu belirtilen A.S., evrak alacağını söyleyerek polis merkezine girmek istedi. Nöbetçi polis memurunun beklemesini istemesi üzerine A.S., yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. A.S., polis memurunu kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru, ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.S. ise polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan A.S., ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Madde bağımlığı olduğu ifade edilen A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.