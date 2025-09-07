Haberler

Şanlıurfa'da Nehirde Boğulma Olayı

Şanlıurfa'da Nehirde Boğulma Olayı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 17 yaşındaki M.T.A., serinlemek için girdiği suyun derinliğinde boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Kırsal Mezra Mahallesi yakınlarında daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan bölgeye giden M.T.A. (17) serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.

M.T.A'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerinin nehirde yaptığı bir saatlik aramanın ardından M.T.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
