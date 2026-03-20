Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bozova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.A. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.A'nın kullandığı 63 EL 444 plakalı otomobil, Dutluca Mahallesi yakınlarında, Emre Şahin (18) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü K.A. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş