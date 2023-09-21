Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Son Anda Kurtuldu

Şanlıurfa'da otomobile çarpıp karşı şeride devrilen motosiklet sürücüsünün başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yerdeki sürücüyü fark edip son anda manevra yapan otomobilin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa'da otomobile çarpıp karşı şeride devrilen motosiklet sürücüsünün başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yerdeki sürücüyü fark edip son anda manevra yapan otomobilin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi girişinde yaşandı. Plakalısı öğrenilemeyen motosiklet ile kontrolsüz bir şekilde yolu ortalamaya çalışan Yılmaz K., arkasından gelen otomobili fark etmeyerek yandan çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü sürüklenerek diğer şeride geçti.

Sona anda manevra yaptı

Karşı şeritten gelen otomobil sürücüsü ise yere düşen motosikletliyi ezmemek için son anda manevra yaptı. Otomobil hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken yaralı sürücü ise yerden kalkıp sekerek yolun kenarına geçti. Kazanın kamerasına yansıdığı tırın sürücüsü ise frene basarak son anda durmayı başardı.

Sürücülerin dikkati faciayı önledi

Otomobiliyle seyir halindeyken kazayı gören sürücülerden Mahmut Maviçiçek, "Sabah saatlerinde bir yakınımızı hastaneye götürüyorduk. Önümüzde bir motosiklet ve bir araç gördük. Aracın motosikleti geçtiğini fark ettik. Geçtiği sırada motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek aracın ön tarafına çarpıyor. Karşı taraftan gelen otomobil de az kalsın motosiklet sürücüsünü altına alıyordu. Motosiklet sürücüsü canını son anda kurtardı. Arkadan gene tır sürücüsü de fren yapmamış olsa facianın önüne geçilmeyecekti" dedi.

Az kalsın altta kalıyordu

Kazanın nasıl olduğunu anlatan Mehmet Ali Dağdelen, " Motosiklet buradan geliyordu, oradan da araba. Arabaya vurmasıyla, bir ses gelmesiyle biz buraya geldik. Baktık çocuk orada düşmüş. Adam direksiyonu kırmasaydı o çocuk altta kalıyordu" ifadelerini kullandı.

Kazanın yaşandığı bölgede esnaf olan Şeyhmus Udum," Bir baktım ses geldi. Gidip baktım, motosiklet yerde. Motosikleti kaldırdık. Başka da bir şey görmedim" diye konuştu.

Hastaneye götürülen motosiklet sürücüsünün bir parmağının koptuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. - ŞANLIURFA