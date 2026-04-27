Şanlıurfa'da mobil ekiplerden yerinde sağlık hizmeti

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen mobil sağlık hizmetleri kapsamında kırsal mahallelerde sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mobil sağlık araçlarıyla Karaköprü ilçesi kırsal Hamurkesen Mahallesine giden sağlık ekipleri, yerinde sağlık taraması yaptı.

Çalışmalar kapsamında obezite değerlendirmesi, ağız ve diş sağlığı kontrolleri, kanser taramaları ile tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Taramalara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Öznur Bulut Gazanfer ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Murat Mancı da katıldı.