Haberler

Şanlıurfa'da mısır silosuna düşen işçi öldü

Şanlıurfa'da mısır silosuna düşen işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir mısır kurutma fabrikasında çalışan Suriyeli işçi N.R. (51), dengesini kaybederek mısır dolu siloya düştü ve yaşamını yitirdi. Olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, çalıştığı fabrikada mısır dolu siloya düşen Suriyeli işçi N.R. (51) hayatını kaybetti. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Açmalı Mahallesi'ndeki mısır kurutma fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan N.R., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu işçi silodan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, N.R.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. N.R.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda