Şanlıurfa'da Minibüs Devrildi: 6 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan minibüs, Koçhisar Mahallesi yakınlarında devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
R.T. idaresindeki 02 YD 109 plakalı minibüs, kırsal Koçhisar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel