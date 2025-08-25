Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 3. kat penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle gerçekleşti.
Şanlıurfa'da bir evin 3. katının penceresinde mahsur kalan kedi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir vatandaşın beslediği kedi, kimsenin olmadığı evin 3. katındaki penceresinde mahsur kaldı.
Kedi sesini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrusunun bulunduğu kata itfaiye merdiveniyle ulaştı.
Aşağı indirilen kedi sahibine teslim edildi.
