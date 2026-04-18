Şanlıurfa'da debisi yükselen derede mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde debisi aniden yükselen derede mahsur kalan çoban ve 60 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Selimpınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Serkan Yavuz, yağmurun başlamasıyla geri dönmeye karar verdi.

Yavuz ve hayvanları yağışın etkisiyle debisi yükselen Selimpınar Deresi'nden geçmek isterken mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle çoban ve hayvanları kurtardı.

Serkan Yavuz, suyun aniden yükseldiğini belirterek, "Dere içinde mahsur kalınca telefonla yardım istedim. Ekipler ve komşular yardıma geldi. Herhangi bir kaybımız yok, herkese teşekkür ederim." dedi.